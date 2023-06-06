Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении верхней части ГЭС после обстрела

По словам Леонтьева, в результате произошедшего уровень воды после разрушения ГЭС ниже по течению поднялся на 2,5 м. Из-за сброса воды в зоне подтопления могут оказаться около 300 домов в населенных пунктах Днепряны и Корсунка под Новой Каховкой, добавил Леонтьев. Он допустил, что их жителям потребуется эвакуация. «Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – сказал он.