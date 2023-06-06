Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении верхней части ГЭС после обстрела
Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, дамба водохранилища не пострадала. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. – Ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – сказал он.
По словам Леонтьева, в результате произошедшего уровень воды после разрушения ГЭС ниже по течению поднялся на 2,5 м. Из-за сброса воды в зоне подтопления могут оказаться около 300 домов в населенных пунктах Днепряны и Корсунка под Новой Каховкой, добавил Леонтьев. Он допустил, что их жителям потребуется эвакуация. «Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – сказал он.
В ночь на 6 июня в украинских Telegram-каналах начала распространяться информация о полном разрушении Каховской ГЭС. Изначально Леонтьев опроверг эту информацию и назвал ее бредом, подчеркнув, что в городе все спокойно.
Позже член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что разрушение не представляет критической опасности для Запорожской АЭС, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может привести к проблемам безопасности АЭС и «должного обеспечения необходимыми объемами станции».
Ранее Рогов сообщал о том, что уровень воды в Каховском водохранилище уже достиг критической отметки, после зимы вода поднялась на 17 м. По его словам, к этому привел неконтролируемый сброс воды с ГЭС, которые находятся под контролем ВСУ выше по течению, и половодье.
В начале мая Рогов предупреждал о попытках ВСУ затопить левобережную часть Запорожской области с тем, чтобы форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС.