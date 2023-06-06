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Власти Новокаховского городского округа назвали причины разрушения Каховской ГЭС

Ведомости

За атакой на Каховскую ГЭС ночью 6 июня стоит Киев. В результате обстрела конструкции станции были повреждены, что привело к разрушению трех пролетов под давлением воды, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

«Преступный киевский режим ночью обстрелял Каховскую ГЭС, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем разрушение трех ее пролетов под давлением воды», – говорится в сообщении в Telegram-канале. 

Власти округа уточнили, что, предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2). В администрации отметили, что инцидент стал не первым случаем проведения террористических актов Киевом. В качестве примера власти Новокаховского округа привели подрыв Крымского моста в октябре 2022 г.

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Каховскую ГЭС обстреляли 6 июня около 2 ночи, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. Восстановление станции невозможно, уточнил он. По последним данным, уровень воды в Новой Каховке поднялся уже на 10 м. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м.

В связи с этим российские власти приступили к эвакуации людей со всех подтопленных территорий. По словам мэра города, планируется вывезти жителей порядка 300 домов. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.

Позже член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что разрушение не представляет критической опасности для Запорожской АЭС, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может привести к проблемам безопасности АЭС и «должного обеспечения необходимыми объемами станции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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