Власти Новокаховского городского округа назвали причины разрушения Каховской ГЭС

Каховскую ГЭС обстреляли 6 июня около 2 ночи, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. Восстановление станции невозможно, уточнил он. По последним данным, уровень воды в Новой Каховке поднялся уже на 10 м. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м.