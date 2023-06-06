В районе Каховской ГЭС началась эвакуация из подтопленных домов

Обстрел Каховской ГЭС начался в районе двух часов ночи. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена и начался неконтролируемый сброс воды. При этом в администрации Херсонской области подчеркнули, что станция построена таким образом, что «сброс воды разом невозможен, поэтому ситуация не является критичной». По словам Леонтьева, разрушение стало возможно в результате последовательных обстрелов ГЭС со стороны Украины.