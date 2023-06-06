В районе Каховской ГЭС началась эвакуация из подтопленных домов
Жителей подтопленных домов в районе Каховской ГЭС начали эвакуировать на автобусах. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«Продолжается подъем уровня воды, ситуация осложняется пока. Мы сейчас эвакуируем людей из всех подтопленных домов», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
По словам Леонтьева, уровень воды постепенно опустится к прежним значениям через 72 часа. «Но нам нужно пережить эти 72 часа», – добавил он.
Леонтьев также отметил, что обстрел Новой Каховки продолжается, фиксируются «прилеты» по береговой линии. В связи с этим прибрежные населенные пункты начали отключать от электричества.
Помимо этого, администрация Херсонской области рекомендовала жителям прибрежных районов быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации. Там отметили, что это особенно касается жителей населенных пунктов Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань и Збурьевка.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске эвакуационных поездов из подконтрольной Украине части Херсонской области в Николаев.
Обстрел Каховской ГЭС начался в районе двух часов ночи. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена и начался неконтролируемый сброс воды. При этом в администрации Херсонской области подчеркнули, что станция построена таким образом, что «сброс воды разом невозможен, поэтому ситуация не является критичной». По словам Леонтьева, разрушение стало возможно в результате последовательных обстрелов ГЭС со стороны Украины.