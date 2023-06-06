Аксенов сообщил о риске обмеления Северо-Крымского канала
Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушений на Каховской ГЭС, в результате чего начался сброс воды. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. <...> Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале», – написал он.
При этом Аксенов исключил возможность подтопления Крыма и дефицит питьевой воды. По его словам, те водохранилища, которые раньше были заполнены на 15–20%, сейчас заполнены на 80%. «Питьевой воды более чем достаточно», – подчеркнул Аксенов.
Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заверил, что угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу нет, поскольку «головная станция СКК находится выше плотины».
Обстрел Каховской ГЭС начался в районе двух часов ночи. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена и начался неконтролируемый сброс воды. При этом в администрации Херсонской области подчеркнули, что станция построена таким образом, что «сброс воды разом невозможен, поэтому ситуация не является критичной». По словам Леонтьева, разрушение стало возможно в результате последовательных обстрелов ГЭС со стороны Украины.
Сейчас вода в регионе поднимается. Как отмечал Леонтьев, ее уровень будет подниматься в течение 72 часов, после чего вернется к обычным значениям. В связи с этим жителей подтопленных домов в районе Каховской ГЭС начали эвакуировать на автобусах. В администрации Херсонской области рекомендовали жителям прибрежных районов быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации. В то же время на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области запущены эвакуационные поезда в Николаев.