Аксенов сообщил о риске обмеления Северо-Крымского канала

Сейчас вода в регионе поднимается. Как отмечал Леонтьев, ее уровень будет подниматься в течение 72 часов, после чего вернется к обычным значениям. В связи с этим жителей подтопленных домов в районе Каховской ГЭС начали эвакуировать на автобусах. В администрации Херсонской области рекомендовали жителям прибрежных районов быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации. В то же время на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области запущены эвакуационные поезда в Николаев.