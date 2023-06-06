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Мэр Новой Каховки назвал сроки схода воды

Ведомости

Вода в Новой Каховке опустится до прежнего уровня в течение «пары – тройки дней». Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев спецкору Ольге Курлаевой. Его слова приводятся в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Топит дачные поселки и Цюрупинск с Голой Пристанью. Максимальный подъем воды – 12 метров. В этих населенных пунктах нет света и воды, жители сами уехали. Вода сойдет через пару – тройку дней», – сказал Леонтьев.

Позже в разговоре с журналистами глава городской администрации уточнил, что, согласно прогнозам, вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов. «Но нам надо пережить эти 72 часа», – добавил он (цитата по ТАСС).

Леонтьев пояснил, что ГЭС построена таким образом, что сброс воды происходит постепенно, «как из бутылочного горлышка». По его словам, пострадал турбинный зал, которые был «мишенью» ВСУ в течение года. Мэр Новой Каховки уточнил, что на станции не было гражданских лиц, работу, безопасность и ремонт осуществляли российские военнослужащие.

Леонтьев подчеркнул, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет. 

Каховскую ГЭС обстреляли 6 июня около 2 ночи, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. Восстановление станции невозможно, уточнил он. По последним данным, уровень воды в Новой Каховке поднялся уже на 10 м. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м.

Разрушение плотины Каховской ГЭС. Главное

В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов

В связи с этим российские власти приступили к эвакуации людей со всех подтопленных территорий. По словам мэра города, планируется вывезти жителей порядка 300 домов. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы подтопления в Крыму нет. В то же время существует риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе «более чем достаточно». По его словам, запасы воды в канале составляют около 40 млн куб. «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения», – отметил Аксенов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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