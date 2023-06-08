Рогов рассказал о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожской области

Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – отметили в ведомстве.