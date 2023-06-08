Рогов рассказал о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожской области
ВСУ понесли большие потери при попытке прорвать оборону на Ореховском участке в Запорожской области, сейчас украинские военнослужащие закрепились в районе населенного пункта Работино. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На данный момент ВСУ удалось закрепиться на одной высоте в районе села Работино. Сейчас там идут непрерывные бои, наши военные выбивают противника», – сказал он.
Рогов также отметил большое скопление военной техники на запорожском направлении. «Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов», – рассказал он.
По его словам, целью ВСУ является взятие города Токмак и прорыв к Азовскому морю с целью «перерезать сухопутный коридор в Крым».
Утром 8 июня Рогов писал, что танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский. По его словам, на этом участке шел бой высокой интенсивности.
Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – отметили в ведомстве.
В Кремле заявили, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».