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Рогов сообщил о наступлении танковой группы ВСУ на Ореховском участке

Ведомости

Танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта – между Малой Токмачкой и Новоданиловкой», – написал он.

По словам Рогова, сейчас на этом участке идет бой высокой интенсивности. «Противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землей. В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», – добавил он. 

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Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – отметили в ведомстве.

В Кремле заявили, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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