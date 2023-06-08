Рогов сообщил о наступлении танковой группы ВСУ на Ореховском участке

По словам Рогова, сейчас на этом участке идет бой высокой интенсивности. «Противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землей. В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», – добавил он.