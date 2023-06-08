Рогов сообщил о наступлении танковой группы ВСУ на Ореховском участке
Танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Танковая группа боевиков ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта – между Малой Токмачкой и Новоданиловкой», – написал он.
По словам Рогова, сейчас на этом участке идет бой высокой интенсивности. «Противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по нашим позициям, пытаясь сравнять их с землей. В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», – добавил он.
Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – отметили в ведомстве.
В Кремле заявили, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».