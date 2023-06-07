Медведев: контрнаступление ВСУ не стало неожиданностью для России

Он указал на моральное превосходство, а также «существенное преимущество» российской армии в авиации, бронетанковых силах и высокоточном оружии. Медведев заявил, что российским военным нужно «остановить врага», а затем начать наступление, чтобы «освободить наши земли и защитить наших людей», а также «низложить нацистский киевский режим»..