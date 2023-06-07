Медведев: контрнаступление ВСУ не стало неожиданностью для России
Контрнаступление Украины не стало для России неожиданностью, поскольку Киеву нужно оправдывать полученные от Запада деньги и оружие. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Враг давно обещал великое контрнаступление. И вроде уже что-то начал. Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие», – написал политик в своем Telegram-канале.
Как считает Медведев, достаточно «нескольких донесений от американской агентуры», чтобы списать президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников «в утиль». Из-за этого киевскому режиму не остается ничего другого, кроме как «идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных», добавил он.
При этом зампред Совбеза призвал не недооценивать противника. По словам Медведева, Киев и Запад «готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли». Политик отметил, что сейчас России нужно «максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ».
Он указал на моральное превосходство, а также «существенное преимущество» российской армии в авиации, бронетанковых силах и высокоточном оружии. Медведев заявил, что российским военным нужно «остановить врага», а затем начать наступление, чтобы «освободить наши земли и защитить наших людей», а также «низложить нацистский киевский режим»..
Контрнаступление Украины анонсируется с зимы. По заявлениям некоторых чиновников, действия в рамках наступления уже начались, другие сообщают, что подготовка еще продолжается. Официально Киев о начале контрнаступления не объявлял.
Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – отметили в ведомстве.
В Кремле заявили, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также обратил внимание на молчание президента Украины Владимира Зеленского и западных лидеров по поводу начала контрнаступления. По словам председателя нижней палаты, успехов ВСУ не имеет, при этом противник терпит «огромные потери».
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, за 4 и 5 июня ВСУ потеряли в общей сложности более 1900 военнослужащих. В то же время со стороны России погиб 71 военнослужащий ВС РФ, еще 210 получили ранения.