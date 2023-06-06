Володин заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ

В ночь на 5 июня Минобороны сообщило, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – добавили в ведомстве.