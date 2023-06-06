Володин заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ
Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) идет уже второй день, но его цели и задачи не достигаются, а украинская армия терпит потери. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Второй день идет контрнаступление киевского режима. <...> Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные», – написал политик в своем Telegram-канале.
Он отметил, что только за последние сутки украинская армия потеряла 2000 военных, 32 танка, в том числе восемь немецких Leopard и три французских AMX-10, а также 109 боевых машин пехоты.
Володин обратил внимание, что о наступательных действиях ВСУ молчит как президент Украины Владимир Зеленский, так и западные лидеры, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена.
«Сегодня для всех очевидно: против России воюет НАТО. Украинцы – всего лишь расходный материал», – сделал вывод спикер Госдумы.
Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель вооружали Украину, «поощряли теракты и диверсии» против граждан РФ, а также втянули в конфликт европейские страны. Подготовку к контрнаступлению председатель нижней палаты назвал планом «Барбаросса-2», подчеркнув, что расчеты Запада рухнули.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что наступательные действия ВСУ «захлебываются». По его словам, контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей».
В ночь на 5 июня Минобороны сообщило, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. «Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – добавили в ведомстве.
Контрнаступление Украины анонсируется с зимы. По заявлениям некоторых чиновников, действия в рамках наступления уже начались, другие сообщают, что подготовка еще продолжается. В частности, 3 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью The Times заявил, что Украине по-прежнему не хватает оружия для контрнаступления.
Официально Киев о начале контрнаступления не объявлял. 3 июня Зеленский в интервью The Wall Street Journal сказал, что Киев готов к наступательным действиям. Ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов написал в Twitter, что «время освобождения» Украины пришло.