Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении

Позже Рогов сообщил, что противник отступил с колоссальными потерями. При этом он отметил большое скопление военной техники на Запорожском направлении. «Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов», – рассказал он. По словам Рогова, целью ВСУ является взятие города Токмак и прорыв к Азовскому морю с целью «перерезать сухопутный коридор в Крым».