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Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении

Ведомости

ВСУ ночью предприняли попытку прорвать оборону на Запорожском направлении. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает пресс-служба ведомства 

«Сегодня в 01:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», – сказано в сообщении.

Однако противник был вовремя обнаружен. По нему был нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами, добавил Шойгу. По его словам, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. 

Шойгу отметил, что в результате попытки наступления ВСУ потеряли 350 военнослужащих, 30 танков, а также 11 боевых машин пехоты. Противник свою задачу не выполнил и отступил, отметил Шойгу. 

По его словам, в общей сложности 7 июня ВСУ потеряли до 945 человек и 33 танка, а также 28 боевых машин пехоты и др. 

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О том, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону на Запорожском направлении, утром 8 июня рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он писал, что танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский. По его словам, на этом участке шел бой высокой интенсивности. 

Позже Рогов сообщил, что противник отступил с колоссальными потерями. При этом он отметил большое скопление военной техники на Запорожском направлении. «Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов», – рассказал он. По словам Рогова, целью ВСУ является взятие города Токмак и прорыв к Азовскому морю с целью «перерезать сухопутный коридор в Крым».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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