Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
ВСУ ночью предприняли попытку прорвать оборону на Запорожском направлении. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает пресс-служба ведомства
«Сегодня в 01:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», – сказано в сообщении.
Однако противник был вовремя обнаружен. По нему был нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами, добавил Шойгу. По его словам, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях.
Шойгу отметил, что в результате попытки наступления ВСУ потеряли 350 военнослужащих, 30 танков, а также 11 боевых машин пехоты. Противник свою задачу не выполнил и отступил, отметил Шойгу.
По его словам, в общей сложности 7 июня ВСУ потеряли до 945 человек и 33 танка, а также 28 боевых машин пехоты и др.
О том, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону на Запорожском направлении, утром 8 июня рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он писал, что танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский. По его словам, на этом участке шел бой высокой интенсивности.
Позже Рогов сообщил, что противник отступил с колоссальными потерями. При этом он отметил большое скопление военной техники на Запорожском направлении. «Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении. Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов», – рассказал он. По словам Рогова, целью ВСУ является взятие города Токмак и прорыв к Азовскому морю с целью «перерезать сухопутный коридор в Крым».