Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска
Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону российской армии в районе Артемовска (украинское название – Бахмут), но не смогли добиться успеха. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации.
«Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южнодонецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артемовск. <...> Цели наступления противник не добился», – сказали в ведомстве.
В результате на Донецком направлении ВСУ потеряли до 415 человек, но так и не смогли вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ. В общей сложности было отражено восемь попыток наступления ВСУ.
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли около 190 военнослужащих, а также восемь танков, в том числе два французских колесных танка АМХ-10. На Времевском выступе ВС России отразили три атаки двух украинских батальонов в районе населенных пунктов Нескучное ДНР и Левадное Запорожской области.
Накануне, 6 июня, в Минобороны сообщали, что наступление ВСУ было сосредоточено на Времевском выступе. В результате украинская армия понесла большие потери и переформатировала «остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения», которые действовали в районе населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Помимо этого 37-я бригада морской пехоты вместе с подразделением 68-й горной егерской бригады ВСУ начали наступать в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого. По ним было нанесено комплексное огневое поражение, в результате которого «противник был остановлен» и не смог добиться поставленных задач. В Минобороны указали на «существенный урон» для ВСУ.
На Купянском направлении российские войска пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, деятельность еще двух ДРГ была пресечена на Краснолиманском направлении. В районе населенного пункта Авдеевка ДНР ВС России уничтожили два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ.