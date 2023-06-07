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Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска

Ведомости

Вооруженные силы Украины попытались прорвать оборону российской армии в районе Артемовска (украинское название – Бахмут), но не смогли добиться успеха. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации. 

«Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южнодонецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артемовск. <...> Цели наступления противник не добился», – сказали в ведомстве.

В результате на Донецком направлении ВСУ потеряли до 415 человек, но так и не смогли вклиниться в оборону Вооруженных сил РФ. В общей сложности было отражено восемь попыток наступления ВСУ.  

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли около 190 военнослужащих, а также восемь танков, в том числе два французских колесных танка АМХ-10. На Времевском выступе ВС России отразили три атаки двух украинских батальонов в районе населенных пунктов Нескучное ДНР и Левадное Запорожской области. 

Накануне, 6 июня, в Минобороны сообщали, что наступление ВСУ было сосредоточено на Времевском выступе. В результате украинская армия понесла большие потери и переформатировала «остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения», которые действовали в районе населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Помимо этого 37-я бригада морской пехоты вместе с подразделением 68-й горной егерской бригады ВСУ начали наступать в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого. По ним было нанесено комплексное огневое поражение, в результате которого «противник был остановлен» и не смог добиться поставленных задач. В Минобороны указали на «существенный урон» для ВСУ.

На Купянском направлении российские войска пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, деятельность еще двух ДРГ была пресечена на Краснолиманском направлении. В районе населенного пункта Авдеевка ДНР ВС России уничтожили два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных