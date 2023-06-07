Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска

Накануне, 6 июня, в Минобороны сообщали, что наступление ВСУ было сосредоточено на Времевском выступе. В результате украинская армия понесла большие потери и переформатировала «остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения», которые действовали в районе населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Помимо этого 37-я бригада морской пехоты вместе с подразделением 68-й горной егерской бригады ВСУ начали наступать в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого. По ним было нанесено комплексное огневое поражение, в результате которого «противник был остановлен» и не смог добиться поставленных задач. В Минобороны указали на «существенный урон» для ВСУ.