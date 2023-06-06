Минобороны сообщило об уничтожении восьми танков Leopard
Российские военнослужащие в ходе отражения наступления ВСУ на южнодонецком направлении уничтожили 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восемь Leopard. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
«Общие потери украинских войск на Южнодонецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», – сказано в сообщении.
В Минобороны отметили, что наступление ВСУ было сосредоточено на Времевском выступе. В результате украинская армия понесла большие потери и переформатировала «остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное». Вместе с тем в Минобороны сообщили о введении свежей бригады на этом участке, а также о наступлении в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты вместе с подразделением 68-й горной егерской бригады ВСУ.
По ним было нанесено комплексное огневое поражение, в результате которого «противник был остановлен» и не смог добиться поставленных задач. В Минобороны указали на «существенный урон» для ВСУ.
Накануне, 5 июня, член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку прорвать линию обороны в районе Времевского выступа, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Им это не удалось, украинские военнослужащие отступили после восьмичасовых боев в районе Времевского выступа 4 июня.