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Минобороны сообщило об уничтожении восьми танков Leopard

Ведомости

Российские военнослужащие в ходе отражения наступления ВСУ на южнодонецком направлении уничтожили 1500 украинских военных и 28 танков, в том числе восемь Leopard. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«Общие потери украинских войск на Южнодонецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин», – сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что наступление ВСУ было сосредоточено на Времевском выступе. В результате украинская армия понесла большие потери и переформатировала «остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное». Вместе с тем в Минобороны сообщили о введении свежей бригады на этом участке, а также о наступлении в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты вместе с подразделением 68-й горной егерской бригады ВСУ.

По ним было нанесено комплексное огневое поражение, в результате которого «противник был остановлен» и не смог добиться поставленных задач. В Минобороны указали на «существенный урон» для ВСУ.

Накануне, 5 июня, член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку прорвать линию обороны в районе Времевского выступа, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Им это не удалось, украинские военнослужащие отступили после восьмичасовых боев в районе Времевского выступа 4 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных