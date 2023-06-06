Минобороны сообщило об уничтожении восьми танков Leopard

В Минобороны отметили, что наступление ВСУ было сосредоточено на Времевском выступе. В результате украинская армия понесла большие потери и переформатировала «остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное». Вместе с тем в Минобороны сообщили о введении свежей бригады на этом участке, а также о наступлении в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты вместе с подразделением 68-й горной егерской бригады ВСУ.