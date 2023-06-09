Минобороны сообщило о групповом ударе по складам ВСУ с иностранным оружием
Вооруженные силы России нанесли ночью групповой удар по складам, в которых среди прочего хранились поставленные западными странами вооружения, в том числе беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов», – говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Все назначенные объекты поражены, в результате чего оказалось нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий, заключили в Минобороны.
6 июня Минобороны сообщило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ. До этого российское оборонное ведомство сообщило, что военные в ночь на 4 июня нанесли удар высокоточным оружием и поразили авиатехнику и хранилища с вооружением и боеприпасами на военных аэродромах Украины. Цель удара была достигнута. 4 июня сообщалось, что Вооруженные силы РФ также поразили пункты управления украинских войск у Славянска и Сум, уничтожили украинскую ДРГ в районе Григоровки в Донецкой народной республике. Кроме того, высокоточным оружием в районе Днепропетровска был уничтожен цех, где собирали беспилотники.
8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки в войска Западного военного округа (ЗВО) призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации на фоне активизации ВСУ.