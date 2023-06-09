Минобороны сообщило о групповом ударе по складам ВСУ с иностранным оружием

6 июня Минобороны сообщило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ. До этого российское оборонное ведомство сообщило, что военные в ночь на 4 июня нанесли удар высокоточным оружием и поразили авиатехнику и хранилища с вооружением и боеприпасами на военных аэродромах Украины. Цель удара была достигнута. 4 июня сообщалось, что Вооруженные силы РФ также поразили пункты управления украинских войск у Славянска и Сум, уничтожили украинскую ДРГ в районе Григоровки в Донецкой народной республике. Кроме того, высокоточным оружием в районе Днепропетровска был уничтожен цех, где собирали беспилотники.