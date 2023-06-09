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Минобороны сообщило о групповом ударе по складам ВСУ с иностранным оружием

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли ночью групповой удар по складам, в которых среди прочего хранились поставленные западными странами вооружения, в том числе беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов», – говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Все назначенные объекты поражены, в результате чего оказалось нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий, заключили в Минобороны.

6 июня Минобороны сообщило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ. До этого российское оборонное ведомство сообщило, что военные в ночь на 4 июня нанесли удар высокоточным оружием и поразили авиатехнику и хранилища с вооружением и боеприпасами на военных аэродромах Украины. Цель удара была достигнута. 4 июня сообщалось, что Вооруженные силы РФ также поразили пункты управления украинских войск у Славянска и Сум, уничтожили украинскую ДРГ в районе Григоровки в Донецкой народной республике. Кроме того, высокоточным оружием в районе Днепропетровска был уничтожен цех, где собирали беспилотники.

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8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки в войска Западного военного округа (ЗВО) призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации на фоне активизации ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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