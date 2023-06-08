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Шойгу призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки в войска Западного военного округа (ЗВО) призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 

«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», – сказал он представителям предприятия промышленности. 

Во время посещения войск ЗВО генерал армии проверил на арсеналах и базах хранения подготовку техники и вооружений к отправке в зону боевых действий. Шойгу также потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время подготовить ее к отправке в подразделения Вооруженных сил РФ.

Ранее по теме: Рогов рассказал о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожской области

Начальник базы резерва доложил министру, что по отдельным видам работ сроки удалось сократить в несколько раз. 

Кроме того, Шойгу обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет войскам в зону спецоперации. На арсенале хранения артиллерийских боеприпасов и ракет он проверил, как идет обслуживание, ремонт и снаряжение боеприпасов.

Ранее сегодня министр обороны заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам Шойгу, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. В результате противник потерял 350 военнослужащих, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. ВСУ свою задачу не выполнили и отступили, отметил Шойгу.

Ранее по теме: Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении

Контрнаступление Украины анонсируется с зимы. Официально Киев о наступательных действиях не объявлял, однако ранее сегодня The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских военнослужащих заявила о начале контрнаступления ВСУ. 

Российские власти утверждают, что ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. В Кремле ранее говорили, что контрнаступление не приносит Киеву достижения «поставленных целей». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступательные действия ВСУ «захлебываются». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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