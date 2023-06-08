Шойгу призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации

Во время посещения войск ЗВО генерал армии проверил на арсеналах и базах хранения подготовку техники и вооружений к отправке в зону боевых действий. Шойгу также потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время подготовить ее к отправке в подразделения Вооруженных сил РФ.