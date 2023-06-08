Шойгу призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки в войска Западного военного округа (ЗВО) призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», – сказал он представителям предприятия промышленности.
Во время посещения войск ЗВО генерал армии проверил на арсеналах и базах хранения подготовку техники и вооружений к отправке в зону боевых действий. Шойгу также потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время подготовить ее к отправке в подразделения Вооруженных сил РФ.
Начальник базы резерва доложил министру, что по отдельным видам работ сроки удалось сократить в несколько раз.
Кроме того, Шойгу обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет войскам в зону спецоперации. На арсенале хранения артиллерийских боеприпасов и ракет он проверил, как идет обслуживание, ремонт и снаряжение боеприпасов.
Ранее сегодня министр обороны заявил о ночной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника удалось вовремя обнаружить, по нему был нанесен превентивный удар. По словам Шойгу, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. В результате противник потерял 350 военнослужащих, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. ВСУ свою задачу не выполнили и отступили, отметил Шойгу.
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