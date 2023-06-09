Врио губернатора Запорожской области сообщил о создании народного ополчения
В Запорожской области сформировали народное ополчение, которое будет заниматься патрулированием совместно с полицией. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах Запорожской области», – написал он.
Балицкий добавил, что 9 июня первые ополченцы уже приняли присягу на верность Запорожской области и жителям региона. «Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать. Эти качества особенно ярко проявляются в трудные времена», – добавил он.
Позже член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в общей сложности в ВС России, Росгвардии, в первом и втором армейских корпусах ДНР и ЛНР, ЧВК «Вагнер» и др. служат около 7000 жителей Запорожской области.
Утром 8 июня Рогов рассказал о том, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону на Запорожском направлении. Он писал, что танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский. Позже Рогов сообщил, что противник отступил с колоссальными потерями. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. В результате противник потерял 350 военнослужащих на Запорожском направлении, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. ВСУ свою задачу не выполнили и отступили, подчеркнул Шойгу.