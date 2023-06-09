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Врио губернатора Запорожской области сообщил о создании народного ополчения

Ведомости

В Запорожской области сформировали народное ополчение, которое будет заниматься патрулированием совместно с полицией. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах Запорожской области», – написал он.

Балицкий добавил, что 9 июня первые ополченцы уже приняли присягу на верность Запорожской области и жителям региона. «Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать. Эти качества особенно ярко проявляются в трудные времена», – добавил он.

Позже член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в общей сложности в ВС России, Росгвардии, в первом и втором армейских корпусах ДНР и ЛНР, ЧВК «Вагнер» и др. служат около 7000 жителей Запорожской области.  

Утром 8 июня Рогов рассказал о том, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону на Запорожском направлении. Он писал, что танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский. Позже Рогов сообщил, что противник отступил с колоссальными потерями. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. В результате противник потерял 350 военнослужащих на Запорожском направлении, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. ВСУ свою задачу не выполнили и отступили, подчеркнул Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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