Утром 8 июня Рогов рассказал о том, что ВСУ предприняли попытку прорвать оборону на Запорожском направлении. Он писал, что танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожской области, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловский. Позже Рогов сообщил, что противник отступил с колоссальными потерями. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ были остановлены на всех четырех направлениях. В результате противник потерял 350 военнослужащих на Запорожском направлении, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. ВСУ свою задачу не выполнили и отступили, подчеркнул Шойгу.