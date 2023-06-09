Путин заявил, что «оборонка» России выполнит все поставленные задачи
Все задачи, поставленные перед оборонно-промышленным комплексом (ОПК) России, будут выполнены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут безусловно решены», – заявил президент (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что идет интенсивное наращивание производства.
В январе президент назвал работу ОПК одним из факторов победы в специальной военной операции. Ранее Путин назвал главную задачу отрасли – обеспечение подразделений и передовых частей необходимым вооружением в кратчайшие сроки.
В апреле 2023 г. глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские предприятия задействовали все возможные ресурсы для выполнения кратно выросшего гособоронзаказа. По его словам, выпуск приоритетной продукции удалось увеличить одновременно с ее совершенствованием на основе опыта спецоперации. 31 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ сообщил, что правительство приняло меры для кратного увеличения производства востребованных вооружений.