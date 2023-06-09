Газета
Политика

Путин заявил, что «оборонка» России выполнит все поставленные задачи

Ведомости

Все задачи, поставленные перед оборонно-промышленным комплексом (ОПК) России, будут выполнены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут безусловно решены», – заявил президент (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что идет интенсивное наращивание производства.

В январе президент назвал работу ОПК одним из факторов победы в специальной военной операции. Ранее Путин назвал главную задачу отрасли – обеспечение подразделений и передовых частей необходимым вооружением в кратчайшие сроки.

Ранее по теме: Путин образовал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии

В апреле 2023 г. глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские предприятия задействовали все возможные ресурсы для выполнения кратно выросшего гособоронзаказа. По его словам, выпуск приоритетной продукции удалось увеличить одновременно с ее совершенствованием на основе опыта спецоперации. 31 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ сообщил, что правительство приняло меры для кратного увеличения производства востребованных вооружений.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных