Работа военной промышленности названа важнейшим фактором победы

Работа военной промышленности названа важнейшим фактором победыНаращивание темпов производства вооружений будет происходить весь год
Президент Владимир Путин назвал работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) одним из факторов победы в специальной военной операции, общаясь 18 января с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге (Северо-Западный филиал концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»). «Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше, чем в 3 раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира», – заявил Путин.
Как и писали «Ведомости», президент приехал в город, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
По словам президента, «c точки зрения <...> победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы»: «Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы, и всей экономики». Решение о начале боевых действий было трудным, но неизбежным, сказал Путин, назвав правящий украинский режим неонацистским.
Отвечая на вопрос одного из рабочих, Путин заявил, что вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на срочную службу для работников ОПК изучается и может быть решен в ближайшее время с учетом того, что «оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены». При этом он напомнил, что находящиеся в запасе работники оборонной промышленности имеют отсрочку от частичной мобилизации (объявлена 21 сентября 2022 г.), а в целом в российской экономике такую отсрочку имеют, «как Минобороны докладывало, примерно 830 000 человек».
Встреча с ветеранами
Путин также осмотрел вместе с губернатором Александром Бегловым выставку «Искра Ленинградской победы» и встретился с блокадниками, ветеранами и представителями патриотической общественности.
По словам топ-менеджера предприятия ОПК, молодых людей допризывного возраста в оборонной промышленности немного. Такое решение президента будет стимулировать молодежь идти в оборонную промышленность, ее можно охватить дополнительным обучением без отрыва от производства. В этот же день премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил заявил, что «по предварительным итогам практически полностью реализованы планы [2022 г.] по производству военной, авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты и всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск». То, что не было поставлено в войска согласно утвержденным в прошлом году заданиям, следует поставить до февраля 2023 г., сказал Мишустин.
Темпы производства вооружений растут, но они не могут для полного оснащения созданных после частичной мобилизации формирований и одновременного восполнения потерь вырасти сразу на порядок за несколько месяцев, говорит источник в оборонной промышленности. Подготовка и оснащение многих подразделений продолжается, отмечает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.