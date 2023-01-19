Работа военной промышленности названа важнейшим фактором победы

Отвечая на вопрос одного из рабочих, Путин заявил, что вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на срочную службу для работников ОПК изучается и может быть решен в ближайшее время с учетом того, что «оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены». При этом он напомнил, что находящиеся в запасе работники оборонной промышленности имеют отсрочку от частичной мобилизации (объявлена 21 сентября 2022 г.), а в целом в российской экономике такую отсрочку имеют, «как Минобороны докладывало, примерно 830 000 человек».