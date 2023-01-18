Встреча Путина с ветеранами в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Главное

Россия делала все возможное, чтобы урегулировать конфликт мирным путем, однако ее «водили за нос и обманывали», добавил президент. По его словам, «противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу», поэтому у России не было другого выхода, кроме как проведение спецоперации на Украине.