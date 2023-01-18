Встреча Путина с ветеранами в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Главное

Встреча Путина с ветеранами в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. ГлавноеПрезидент говорил об истории и обвинял Киев в преступлениях против жителей Украины
Президент РФ Владимир Путин в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл в родной Санкт-Петербург, где встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Глава государства отметил значимость исторического события, а также снова затронул вопросы, связанные со спецоперацией на Украине.
Историческое событие, которое навсегда останется в памяти народа России
Путин начал свое выступление с поздравления ветеранов с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер отметил, что это историческое событие является значимым не только для жителей города, но и для всей России.
«Сейчас только мы с руководством города поговорили о том, что и как происходило в эти тяжелейшие месяцы обороны Ленинграда, каким героизмом отличались его защитники и что сделали жители блокадного Ленинграда для победы над врагом — это все вещи, которые навсегда останутся в памяти народа нашей страны», — заявил он.
Путин подчеркнул, что следует передавать исторические знания будущим поколениям, чтобы это событие «навсегда осталось в народной памяти».
После президент также посмотрел трейлер фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева («Легенда №17», «Экипаж»). Он заявил о важности признания геноцида в отношении гражданского населения СССР. Как пояснил Путин, в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде.
О роли Запада в блокаде Ленинграда
Президент также отметил, что Россия никогда не указывала европейским партнерам, что блокаду города держали военные из многих стран Европы.
«Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», — добавил он.
В то же время Запад пытается давить на Россию, голосуя против осуждения героизации нацизма, заявил Путин. Он напомнил, что в декабре 2022 г. данную резолюцию России в ООН не поддержали 50 стран. Глава государства счел такое поведение проявлением «исторической и политической амнезии» и стремлением «держать фронт давления» на России. В связи с этим президент призвал защищать историческую правду.
Смысл спецоперации
Путин еще раз напомнил о целях спецоперации. По его словам, ее проведение необходимо для того, чтобы защитить жителей Донбасса. Он напомнил, что на этих территориях боевые действия идут с 2014 г.
«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции», — пояснил Путин.
Глава государства заявил, что территории ДНР и ЛНР исторически принадлежат России. По его словам, РФ «примирилась» с тем, что данные территории обошли Украине после распада СССР, однако «не могла не отреагировать» на события, происходившие в Донбассе, после государственного переворота на Украине.
«Мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после государственного переворота, когда начали истреблять людей, которые проживают на этих территориях только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком», — сказал Путин.
Россия делала все возможное, чтобы урегулировать конфликт мирным путем, однако ее «водили за нос и обманывали», добавил президент. По его словам, «противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу», поэтому у России не было другого выхода, кроме как проведение спецоперации на Украине.
Москва фиксирует преступления Киева против людей и церкви
Отдельной темой на встрече с ветеранами Путин обозначил преступления Киева против жителей Украины и Русской православной церкви. Глава государства пообещал, что действия украинских властей «не пройдут им даром».
«Фиксировать то, что они творят, особенно с гражданским населением, — это обязательно нужно. И мы будем это делать», — подчеркнул президент.
Он добавил, что Следственный комитет не только фиксирует преступления Киева, но и дает им правовую оценку. Российские власти продолжат работу в этом направлении, заключил Путин.
Защитный механизм и историческая память
Речь зашла и о важности сохранения исторической памяти. По словам Путина, человек быстро забывает «все плохое» и считает, что исторические события в прошлом не имеют к нему никакого отношения. Данное явление он назвал защитным механизмом. В связи с этим, подчеркнул президент, государство приложит к этому все необходимые усилия.
«Когда вы говорите о необходимости сохранения исторической памяти – я уже сказал: я целиком и полностью это поддерживаю, мы на государственном уровне это будем делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того, чтобы ничего не повторялось», — сказал он.
Путин заявил, что Россия всегда будет помнить настоящих героев и «поднимать их на пьедестал почета». Он также поддержал идею включить в школьную программу произведения советских авторов, включая Максима Фадеева, Константина Симонова, Николая Островского и др.