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Путин посетит мероприятия в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Поездка президента будет иметь важное идеологическое значение в условиях боевых действий
Анна Нараева
Владимир Путин во время возложения цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады, на Пискаревском мемориальном кладбище в годы Великой Отечественной войны / Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин в середине января посетит родной Санкт-Петербург и Ленобласть и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Северной столицы. К его визиту сейчас готовятся власти регионов, сказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из них, а также собеседник, близкий к Старой площади. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».

18 января 1943 г. части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта. В тот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. 26 декабря 2022 г. администрация Санкт-Петербурга на своем сайте опубликовала перечень праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

На 18 января запланировано зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловской крепости и др. Также мероприятия запланированы в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти с участием «актива общественных организаций ветеранов и блокадников», а также в Государственном мемориальном музее обороны и блокады, где пройдет молодежная патриотическая акция с элементами исторической реконструкции, и др.

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что для родившихся в городе участие в таких мероприятиях является «чем-то естественным». «Безусловно, когда мы сейчас ведем сложную и важную спецоперацию, правильно помнить о том, кто дал нам пример, кто защищал нашу страну 80 лет тому назад», – отметил он. Милонов добавил, что «безусловно, правильно», если Путин примет решение, но также выразил уверенность, что для президента это «не только вопрос какого-то публичного действия, но и личных убеждений»: «Он, как ленинградец, как и все мы, свято чтит эти даты, и для нас день прорыва блокады Ленинграда – это день, когда наш город получил второе рождение».

В данный момент любое публичное появление президента неминуемо связано с базовой повесткой военной спецоперации, говорит политконсультант Валентин Бианки. «Риторика, связанная с Великой Отечественной войной, используется постоянно разными фигурами в привязке к актуальным событиям. Поэтому даже если не будет произнесено слов, то в дальнейшей государственной интерпретации привязка будет совершенно очевидна», – считает Бианки.

Глава государства довольно часто бывает в Санкт-Петербурге. К примеру, 26 декабря 2022 г. он участвовал в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ, а 27 декабря встречался с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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