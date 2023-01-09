Путин посетит мероприятия в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что для родившихся в городе участие в таких мероприятиях является «чем-то естественным». «Безусловно, когда мы сейчас ведем сложную и важную спецоперацию, правильно помнить о том, кто дал нам пример, кто защищал нашу страну 80 лет тому назад», – отметил он. Милонов добавил, что «безусловно, правильно», если Путин примет решение, но также выразил уверенность, что для президента это «не только вопрос какого-то публичного действия, но и личных убеждений»: «Он, как ленинградец, как и все мы, свято чтит эти даты, и для нас день прорыва блокады Ленинграда – это день, когда наш город получил второе рождение».