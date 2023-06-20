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Политика

Маск согласился с мнением о провале контрнаступления армии Украины

Ведомости

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск положительно отреагировал на материал инвестора Дэвида Сакса о провале украинского контрнаступления. Об этом он написал в Twitter. 

«Хорошо сказано», – ответил Маск на материал Сакса, в котором тот утверждает, что «с каждым днем становится все более очевидно, что украинское контрнаступление не сможет достичь поставленных изначально целей». Сакс также допустил, что в результате Россия сможет взять под контроль еще больше территорий. 

Бизнесмен также указал на роль США в конфликте России и Украины. Он сравнил происходящее с ситуацией в Афганистане, когда «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что Вашингтон там побеждает. На самом же деле сообщения оказались ложными. По словам Сакса, «мы движемся к такому же результату на Украине». 

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 

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По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке «масштабного» контрнаступления. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных