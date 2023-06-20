Маск согласился с мнением о провале контрнаступления армии Украины

Бизнесмен также указал на роль США в конфликте России и Украины. Он сравнил происходящее с ситуацией в Афганистане, когда «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что Вашингтон там побеждает. На самом же деле сообщения оказались ложными. По словам Сакса, «мы движемся к такому же результату на Украине».