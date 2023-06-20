Маск согласился с мнением о провале контрнаступления армии Украины
Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск положительно отреагировал на материал инвестора Дэвида Сакса о провале украинского контрнаступления. Об этом он написал в Twitter.
«Хорошо сказано», – ответил Маск на материал Сакса, в котором тот утверждает, что «с каждым днем становится все более очевидно, что украинское контрнаступление не сможет достичь поставленных изначально целей». Сакс также допустил, что в результате Россия сможет взять под контроль еще больше территорий.
Бизнесмен также указал на роль США в конфликте России и Украины. Он сравнил происходящее с ситуацией в Афганистане, когда «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что Вашингтон там побеждает. На самом же деле сообщения оказались ложными. По словам Сакса, «мы движемся к такому же результату на Украине».
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке.
По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке «масштабного» контрнаступления. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.