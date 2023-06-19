Командир «Ахмата» спрогнозировал длительность контрнаступления ВСУ
Контрнаступление ВСУ продлится еще месяц-полтора, после чего начнется продвижение российских сил в направлении Киева. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
«Я так думаю, это все еще может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца. А дальше уже пойдет, наверное, продвижение наших сил в направлении Киева потихоньку», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке.
По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке «масштабного» контрнаступления. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.