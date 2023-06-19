В Минобороны рассказали о ракетном ударе по местам хранения иностранной техники ВСУ

13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин рассказал, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке «масштабного» контрнаступления, которое ведет с 4 июня. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.