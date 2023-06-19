В Минобороны рассказали о ракетном ударе по местам хранения иностранной техники ВСУ
Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по местам хранения на Украине военной техники иностранного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны в ежедневной сводке.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. В военном ведомстве уточнили, что цели удара были достигнуты, объекты поражены.
В Минобороны также добавили, что в районе города Запорожье были поражены два артиллерийских склада. За сутки российской армии удалось уничтожить 14 беспилотников и перехватить пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. На Запорожском направлении была уничтожена американская артиллерийская система М777.
Наиболее активные попытки наступления украинская армия предпринимала на Южнодонецком и Донецком направлениях, добавили в Минобороны.
14 июня Минобороны сообщило, что потери ВСУ с 4 июня на линии боевого соприкосновения составили 7500 человек убитыми и ранеными. Тогда же российские войска атаковали места сосредоточения резервов украинской армии и наемников, склад боеприпасов и иностранные вооружения.
13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин рассказал, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке «масштабного» контрнаступления, которое ведет с 4 июня. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.