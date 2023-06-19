Газета
Политика

В Минобороны рассказали о ракетном ударе по местам хранения иностранной техники ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по местам хранения на Украине военной техники иностранного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны в ежедневной сводке.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. В военном ведомстве уточнили, что цели удара были достигнуты, объекты поражены.

В Минобороны также добавили, что в районе города Запорожье были поражены два артиллерийских склада. За сутки российской армии удалось уничтожить 14 беспилотников и перехватить пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. На Запорожском направлении была уничтожена американская артиллерийская система М777.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о потерях украинской армии на южнодонецком направлении

Наиболее активные попытки наступления украинская армия предпринимала на Южнодонецком и Донецком направлениях, добавили в Минобороны.

14 июня Минобороны сообщило, что потери ВСУ с 4 июня на линии боевого соприкосновения составили 7500 человек убитыми и ранеными. Тогда же российские войска атаковали места сосредоточения резервов украинской армии и наемников, склад боеприпасов и иностранные вооружения.

13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин рассказал, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке «масштабного» контрнаступления, которое ведет с 4 июня. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных