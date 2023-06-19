Минобороны сообщило о потерях украинской армии на южнодонецком направлении
ВСУ при попытке наступления на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новодонецкий потеряли больше половины личного состава. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.
«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого, уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы», — сказал он.
На запорожском направлении была пресечена попытка ВСУ вести разведку. По словам Чехова, в районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник применял тактику наращивания наступления волнами. В результате попытки наступления ВСУ потеряли танки, БМП, боевые бронированные машины и военнослужащих. Их число не уточняется.
18 июня в Минобороны сообщили, что ВС России отразили восемь атак на донецком направлении. ВСУ безуспешно пытались наступать под прикрытием дымовых завес «несколькими волнами» в разных районах Запорожской области, задействуя до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Атаки были отражены действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, уточнили в Минобороны.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.