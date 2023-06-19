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Минобороны сообщило о потерях украинской армии на южнодонецком направлении

Ведомости

ВСУ при попытке наступления на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новодонецкий потеряли больше половины личного состава. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого, уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы», — сказал он.

На запорожском направлении была пресечена попытка ВСУ вести разведку. По словам Чехова, в районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник применял тактику наращивания наступления волнами. В результате попытки наступления ВСУ потеряли танки, БМП, боевые бронированные машины и военнослужащих. Их число не уточняется.

18 июня в Минобороны сообщили, что ВС России отразили восемь атак на донецком направлении. ВСУ безуспешно пытались наступать под прикрытием дымовых завес «несколькими волнами» в разных районах Запорожской области, задействуя до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Атаки были отражены действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, уточнили в Минобороны.

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных