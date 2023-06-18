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Минобороны заявило об отражении восьми атак ВСУ на Донецком направлении

Ведомости

Российские Вооруженные силы (ВС РФ) за последние сутки отразили восемь атак на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях.

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В частности, ВСУ безуспешно пытались наступать под прикрытием дымовых завес «несколькими волнами» в разных районах Запорожской области, задействуя до трех  батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Атаки были отражены действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, уточнили в Минобороны.

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Кроме того, в Харьковской области и ЛНР удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, а средства ПВО перехватили за сутки ракету большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных