Минобороны заявило об отражении восьми атак ВСУ на Донецком направлении
Российские Вооруженные силы (ВС РФ) за последние сутки отразили восемь атак на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях.
В частности, ВСУ безуспешно пытались наступать под прикрытием дымовых завес «несколькими волнами» в разных районах Запорожской области, задействуя до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Атаки были отражены действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, уточнили в Минобороны.
Кроме того, в Харьковской области и ЛНР удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, а средства ПВО перехватили за сутки ракету большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.