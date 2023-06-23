Небензя назвал контрнаступление Украины самоубийственным

Ранее сегодня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что некоторые западные элиты думают, что Россию можно «сокрушить силой оружия», но это глубокое заблуждение. Он отметил, что тяжелейшие последствия этого заблуждения «ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наемники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО».