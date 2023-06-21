Путин заявил о затишье на передовой из-за потерь ВСУ при контрнаступлении
Активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем, что обусловлено серьезными потерями украинской стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Вооруженные силы Украины начали его (контрнаступление) 4 июня, использовав стратегические резервы. Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике», – рассказал он.
По его данным, солдаты российской армии уже уничтожили 245 танков ВСУ и 678 бронемашин разного типа. Среди них есть немецкие «Леопарды», американские и французские бронемашины.
«Судя по всему, противник занимается тем, что комбинирует сейчас из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности», – добавил Путин.
Киев, по оценке президента, опасается повторения таких же потерь, поскольку это приведет не только к ослаблению наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом.
«На сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить... Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий шанса у противника нет», – считает Путин, добавив, что Киев это понимает.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа Путин сообщил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке масштабного контрнаступления.
20 июня представитель Пентагона сообщил журналистам, что США изначально осознавали, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым, но считают достаточными запасы западного вооружения для проведения наступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, сообщила, что ВСУ в ходе наступления сталкиваются с «бешеным» сопротивлением ВС России, а на некоторых направлениях наступательные действия ведет именно российская сторона.