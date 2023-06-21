Зеленский признал проблемы с продвижением ВСУ в ходе контрнаступления
Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «медленнее, чем хотелось бы», заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью BBC.
«Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. <...> На карту поставлены жизни людей», – сказал украинский президент. Он объяснил, что сложностью при наступлении является заминированная армией России территория, – по его оценкам, это порядка 200 000 кв. км.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что потери ВСУ при наступлении являются «печальной частью» конфликта. «Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – сказала она 20 июня.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФ Путин сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские.
13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке «масштабного» контрнаступления. По его оценкам, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.