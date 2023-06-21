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Минобороны сообщило об отражении попыток наступления ВСУ на трех направлениях

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли за прошедшие сутки попытки наступления на трех направлениях: южно-донецком, запорожском и донецком, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.

На запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково усиленная танками 65-я механизированная бригада ВСУ провела две атаки, которые были отражены подразделениями группировки войск «Восток». В районе Времевского выступа российская авиация нанесла удары по позициям противника в районах сел Новодонецкое, Сторожевое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области.

На донецком направлении российские силы отразили за день 10 атак ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка в ДНР. Потери украинской стороны на этом направлении составили до 400 военнослужащих, один танк и несколько единиц легкой техники. На запорожском и южно-донецком направлениях противник, по данным Минобороны, потерял до 200 человек, восемь танков и 13 боевых бронированных машин.

Российская авиация продолжала наносить удары по военным объектам, уничтожив склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ.

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ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФ Путин сообщил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские.

13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке масштабного контрнаступления. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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