Минобороны сообщило об отражении попыток наступления ВСУ на трех направлениях

На донецком направлении российские силы отразили за день 10 атак ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка в ДНР. Потери украинской стороны на этом направлении составили до 400 военнослужащих, один танк и несколько единиц легкой техники. На запорожском и южно-донецком направлениях противник, по данным Минобороны, потерял до 200 человек, восемь танков и 13 боевых бронированных машин.