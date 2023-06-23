Минобороны сообщило об ударе по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России в ночь на 23 июня нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, все назначенные цели были поражены. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сказано в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
В Минобороны сообщили, что наиболее активные попытки наступательных действий велись на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. В частности, в районе Времевского выступа на южнодонецком направлении были отражены три атаки сводных подразделений ВСУ, а в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области – пресечена деятельность двух групп диверсантов.
На донецком направлении также были отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка. В районах двух населенных пунктов ДНР и ЛНР – Ямполовка и Червоная Диброва – ВС России пресекли деятельность двух ДРГ.
23 июня Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ с военнослужащими и вооружением в Запорожской области. В ведомстве пояснили, что удары наносились при помощи беспилотников самолетного типа.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФ Путин сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.