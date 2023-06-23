Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в ДНР

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФ Путин сообщил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке масштабного контрнаступления.