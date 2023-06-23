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Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Ведомости

Российская артиллерия группировки ВС России «Восток» уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки в ДНР, заявил представитель группировки Вадим Астафьев в комментарии «РИА Новости».

«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», – рассказал он.

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В ходе контрбатарейной борьбы были также уничтожены, по его словам, самоходная артиллерийская установка Krab и радиолокационная станция AN/TPQ под Миньковкой.

22 июня Минобороны сообщило об успешном ночном ударе по по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Военные также заявили о перехвате средствами ПВО пяти крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и двух реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФ Путин сообщил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке масштабного контрнаступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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