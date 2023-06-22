Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации. Главное

«Боевые бронированные машины – планируются к поставке в этом году 983 единицы, из них 740 – западного производства. Артиллерийские системы калибра 155 мм, их предполагается поставить в 2023 г. 273 единицы – это более чем в два раза меньше, чем было поставлено до этого», – сообщил министр.