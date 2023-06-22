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Минобороны подписало контракты уже с более чем 20 добровольческими отрядами

Ведомости

Число добровольческих формирований, подписавших контракты с Минобороны, уже превысило 20, сообщил Telegram-канал оборонного ведомства.

«В рамках реализации приказа министра обороны РФ об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством», – говорится в сообщении.

Эти контракты определяют правовое регулирование и деятельность таких отрядов в зоне проведения спецоперации, а также распространяет на всех добровольцев и членов их семей государственные меры соцзащиты и поддержки, добавили в Минобороны.

10 июня стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о заключении добровольческими отрядами до 1 июля контракта с Минобороны. Это придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», пояснили в ведомстве. 12 июня Минобороны подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». 13 июня военное ведомство отчиталось о подписании контракта еще с тремя бригадами и четырьмя отрядами добровольческого корпуса.

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13 июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с военкорами заявил о необходимости заключения контрактов всеми добровольными объединениями с Минобороны. Президент также рассказал, что попросил депутатов и оборонное ведомство привести работу ЧВК в соответствии с законодательством. В Госдуме позднее сообщили, что предложат варианты, которые будут касаться не легализации ЧВК, а именно «формирования их правового статуса в соответствии с нашим законодательством».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных