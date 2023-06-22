Минобороны подписало контракты уже с более чем 20 добровольческими отрядами

13 июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с военкорами заявил о необходимости заключения контрактов всеми добровольными объединениями с Минобороны. Президент также рассказал, что попросил депутатов и оборонное ведомство привести работу ЧВК в соответствии с законодательством. В Госдуме позднее сообщили, что предложат варианты, которые будут касаться не легализации ЧВК, а именно «формирования их правового статуса в соответствии с нашим законодательством».