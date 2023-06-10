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Шойгу подписал приказ о деятельности добровольческих организаций

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ об определении порядка организации деятельности добровольческих организаций. Об этом на селекторном совещании ведомства сообщил статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков.

«Приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту», – сказал Панков, его слова приводит пресс-служба министерства.

Он добавил, что при заключении таких контрактов на добровольцев будут распространяться меры соцподдержки и защиты. Кроме этого, такие меры будут распространяться и на членов их семей.

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В частности, он поможет в их адаптации к жизни после возвращения

«Приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций», – уточнил замминистра.

В рамках законодательных инициатив соцподдержки добровольцев, которые начали активно приниматься после начала спецоперации, предлагается приравнять льготы для участников таких формирований к льготам для военнослужащих ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 г. утвердил поправки о создании в Минобороны добровольческих формирований. В том же месяце, 11 ноября, Госдума приняла закон о наделении добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, статусом ветерана боевых действий. Позже он был одобрен Совфедом и подписан президентом.

Согласно ему, для добровольцев устанавливается статус ветеранов боевых действий в случае поступления в созданные органами государственной власти РФ добровольческие формирования, «содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции». А те из них, кто получил ранения в этот период, смогут претендовать также на статус инвалида боевых действий. Статус ветерана предполагает ряд льгот, в том числе ежемесячные выплаты военнослужащим или их семьям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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