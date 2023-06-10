Шойгу подписал приказ о деятельности добровольческих организаций

В рамках законодательных инициатив соцподдержки добровольцев, которые начали активно приниматься после начала спецоперации, предлагается приравнять льготы для участников таких формирований к льготам для военнослужащих ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 г. утвердил поправки о создании в Минобороны добровольческих формирований. В том же месяце, 11 ноября, Госдума приняла закон о наделении добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, статусом ветерана боевых действий. Позже он был одобрен Совфедом и подписан президентом.