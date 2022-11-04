Путин подписал закон о создании добровольческих формирований

В Госдуму ранее был внесен законопроект о наделении добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, статусом ветерана боевых действий. Над законопроектом работали 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также группа сенаторов, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Согласно тексту документа, добровольцы — участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий. А те из них, кто получил ранения в этот период, смогут претендовать также на статус инвалида боевых действий.