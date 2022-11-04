Газета
Политика

Путин подписал закон о создании добровольческих формирований

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в пятницу утвердил поправки о создании Министерством обороны добровольческих формирований. Закон о внесении изменений в отдельные акты РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон прописывает статус добровольцев, их права, порядок выплат денежного содержания и другие вопросы, пишет «Интерфакс».

На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту, говорится в документе. Согласно поправкам, добровольческие формирования будут содействовать «выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ».

Ранее по теме: Генштаб: в добровольческие отряды записались более 15 000 россиян

Минобороны предстоит определять численность таких формирований, районы их действия, стоящие перед ними задачи, а также срок использования добровольческих формирований. Войти туда смогут как граждане, которые добровольно поступили в добровольческие формирования, так и военнослужащие, которых направило Минобороны.

В документе прописан порядок выплат в случае гибели добровольца. Так, члены семей получат 3 млн руб.

«При увольнении с военной службы в связи с признанием негодным к военной службе, вследствие военной травмы или при прекращении контракта пребывания в добровольческом формировании в связи с признанием негодным вследствие увечья или заболевания, или отчислении с военных сборов в связи с признанием его негодным добровольцу выплачиваются единовременное пособие», — пишет агентство.

2 млн руб. будут выплачивать военнослужащим, проходящим службу по контракту, и добровольцам и 1 млн руб. — гражданам, проходящим военную службу по призыву и призванным на военные сборы.

В Госдуму ранее был внесен законопроект о наделении добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, статусом ветерана боевых действий. Над законопроектом работали 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также группа сенаторов, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Согласно тексту документа, добровольцы — участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий. А те из них, кто получил ранения в этот период, смогут претендовать также на статус инвалида боевых действий.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных