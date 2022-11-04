Путин подписал закон о создании добровольческих формирований
Президент РФ Владимир Путин в пятницу утвердил поправки о создании Министерством обороны добровольческих формирований. Закон о внесении изменений в отдельные акты РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон прописывает статус добровольцев, их права, порядок выплат денежного содержания и другие вопросы, пишет «Интерфакс».
На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту, говорится в документе. Согласно поправкам, добровольческие формирования будут содействовать «выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ».
Минобороны предстоит определять численность таких формирований, районы их действия, стоящие перед ними задачи, а также срок использования добровольческих формирований. Войти туда смогут как граждане, которые добровольно поступили в добровольческие формирования, так и военнослужащие, которых направило Минобороны.
В документе прописан порядок выплат в случае гибели добровольца. Так, члены семей получат 3 млн руб.
«При увольнении с военной службы в связи с признанием негодным к военной службе, вследствие военной травмы или при прекращении контракта пребывания в добровольческом формировании в связи с признанием негодным вследствие увечья или заболевания, или отчислении с военных сборов в связи с признанием его негодным добровольцу выплачиваются единовременное пособие», — пишет агентство.
2 млн руб. будут выплачивать военнослужащим, проходящим службу по контракту, и добровольцам и 1 млн руб. — гражданам, проходящим военную службу по призыву и призванным на военные сборы.
В Госдуму ранее был внесен законопроект о наделении добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, статусом ветерана боевых действий. Над законопроектом работали 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также группа сенаторов, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Согласно тексту документа, добровольцы — участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий. А те из них, кто получил ранения в этот период, смогут претендовать также на статус инвалида боевых действий.