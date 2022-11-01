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Генштаб: в добровольческие отряды записались более 15 000 россиян

Ведомости

В России в добровольческие отряды с начала специальной военной операции (СВО) записались более 15 000 человек. Об этом сообщил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.

«В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 000 человек», — сказал Туляганов на заседании в Совете Федерации при обсуждении закона о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам – участникам спецоперации (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что речь идет как о добровольцах, которые записались в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто отправился в зону боевых действий по собственному желанию, примкнув к добровольческим отрядам.

Накануне, 31 октября, в Минобороны РФ подтвердили завершение частичной мобилизации и прекращение выдачи повесток. В ведомстве уточнили, что набор в Вооруженные силы РФ продолжится только для добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту.

26 октября правительство РФ поддержало законопроект о присвоении добровольцам – участникам СВО статуса ветерана. В кабмине пояснили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными Вооруженных сил РФ. Согласно документу, помимо статуса ветерана, добровольцы, которые получили ранения в период участия в спецоперации, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В результате референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. С 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных