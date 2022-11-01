Генштаб: в добровольческие отряды записались более 15 000 россиян
В России в добровольческие отряды с начала специальной военной операции (СВО) записались более 15 000 человек. Об этом сообщил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.
«В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 000 человек», — сказал Туляганов на заседании в Совете Федерации при обсуждении закона о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам – участникам спецоперации (цитата по «РИА Новости»).
Он уточнил, что речь идет как о добровольцах, которые записались в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто отправился в зону боевых действий по собственному желанию, примкнув к добровольческим отрядам.
Накануне, 31 октября, в Минобороны РФ подтвердили завершение частичной мобилизации и прекращение выдачи повесток. В ведомстве уточнили, что набор в Вооруженные силы РФ продолжится только для добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту.
26 октября правительство РФ поддержало законопроект о присвоении добровольцам – участникам СВО статуса ветерана. В кабмине пояснили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными Вооруженных сил РФ. Согласно документу, помимо статуса ветерана, добровольцы, которые получили ранения в период участия в спецоперации, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В результате референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. С 19 октября в этих регионах введено военное положение.
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