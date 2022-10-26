Правительство поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев — участников СВО

В кабмине пояснили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными Вооруженных сил РФ. Законопроект подготовил депутат Владимир Гутенев. Согласно документу, помимо статуса ветерана, добровольцы, которые получили ранения в период участия в спецоперации, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.