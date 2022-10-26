Правительство поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев — участников СВО
Правительство поддержало законопроект о наделении добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что документ получил положительную оценку правительства.
В кабмине пояснили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными Вооруженных сил РФ. Законопроект подготовил депутат Владимир Гутенев. Согласно документу, помимо статуса ветерана, добровольцы, которые получили ранения в период участия в спецоперации, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Еще в марте Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников военной операции на Украине и в Донбассе. Статус ветерана предполагает ряд льгот, в том числе ежемесячные выплаты военнослужащим или их семьям.
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