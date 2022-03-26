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Путин подписал закон о признании ветеранами участников спецоперации на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса. Документ в субботу опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в закон «О ветеранах» внесены дополнения о «выполнении с 24 февраля 2022 г. задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик».

23 марта Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации, и для вступления в силу его осталось лишь подписать президенту. С инициативой выступили секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации (СФ) Андрей Турчак, председатель комитета СФ по обороне Виктор Бондарев, его думский коллега Андрей Картаполов, другие депутаты и сенаторы.

Как следует из финансово-экономического обоснования к поправкам в закон «О ветеранах», по предварительным оценкам, его принятие потребует дополнительно 5 млрд руб. в 2022 г. Статус будет предоставлен «военнослужащим Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов, а также сотрудникам Росгвардии и иных государственных органов», которые с 24 февраля принимали участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик и на Украине, пояснил Картаполов на заседании 23 марта.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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