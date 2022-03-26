Путин подписал закон о признании ветеранами участников спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса. Документ в субботу опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в закон «О ветеранах» внесены дополнения о «выполнении с 24 февраля 2022 г. задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик».
23 марта Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации, и для вступления в силу его осталось лишь подписать президенту. С инициативой выступили секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации (СФ) Андрей Турчак, председатель комитета СФ по обороне Виктор Бондарев, его думский коллега Андрей Картаполов, другие депутаты и сенаторы.
Как следует из финансово-экономического обоснования к поправкам в закон «О ветеранах», по предварительным оценкам, его принятие потребует дополнительно 5 млрд руб. в 2022 г. Статус будет предоставлен «военнослужащим Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов, а также сотрудникам Росгвардии и иных государственных органов», которые с 24 февраля принимали участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик и на Украине, пояснил Картаполов на заседании 23 марта.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.