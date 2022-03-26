Путин подписал закон о признании ветеранами участников спецоперации на Украине

Как следует из финансово-экономического обоснования к поправкам в закон «О ветеранах», по предварительным оценкам, его принятие потребует дополнительно 5 млрд руб. в 2022 г. Статус будет предоставлен «военнослужащим Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов, а также сотрудникам Росгвардии и иных государственных органов», которые с 24 февраля принимали участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик и на Украине, пояснил Картаполов на заседании 23 марта.