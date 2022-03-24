Закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине приняли очень быстро

Есть ситуации, когда можно отступить от обычных норм регламента, говорит первый зампред Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. «Например, закон о статусе ветеранов боевых действий для участников спецоперации – безотлагательный, и для него не требуется дополнительных обсуждений, поэтому он проходит ускоренную процедуру», – считает он. К тому же в регламенте есть норма о принятии законопроекта в первом чтении и в целом двумя голосованиями в один день, уточнил председатель комитета Олег Морозов. С начала спецоперации на Украине помимо поправок в закон «О ветеранах» вносились и оперативно принимались – часто одним днем – и другие законы, отмечает собеседник в Госдуме: «Это логично с учетом важности ситуации». Среди них законы об освобождении физлиц от уплаты НДС при покупке золотых слитков, правительственный пакет мер поддержки экономики в условиях антироссийских санкций и т. д.