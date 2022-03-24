Закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине приняли очень быстро

Закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине приняли очень быстроЧтобы присвоить его представителям ДНР и ЛНР, потребуются новые поправки
Госдума на пленарном заседании 23 марта приняла сразу в трех чтениях поправки в закон «О ветеранах», согласно которым участники спецоперации на Украине и в Донбассе получат статус ветеранов боевых действий. В этот же день закон одобрил Совет Федерации, и для вступления в силу его осталось лишь подписать президенту. Инициатива была предложена накануне, 22 марта. С ней выступили секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации (СФ) Андрей Турчак, председатель комитета СФ по обороне Виктор Бондарев, его думский коллега Андрей Картаполов, другие депутаты и сенаторы.
Это беспрецедентная скорость. В январе 2017 г., вскоре после назначения на пост спикера Госдумы, Вячеслав Володин отмечал, что нужно отказываться от процедуры «совмещенного» рассмотрения проектов законов во втором и третьем чтениях в один день. «Начиная с седьмого созыва депутаты стараются строго следовать этому правилу, – отмечает политолог Павел Склянчук. – Но также предусмотрено, что на пленарном заседании депутаты вправе принять любое иное решение».
Есть ситуации, когда можно отступить от обычных норм регламента, говорит первый зампред Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. «Например, закон о статусе ветеранов боевых действий для участников спецоперации – безотлагательный, и для него не требуется дополнительных обсуждений, поэтому он проходит ускоренную процедуру», – считает он. К тому же в регламенте есть норма о принятии законопроекта в первом чтении и в целом двумя голосованиями в один день, уточнил председатель комитета Олег Морозов. С начала спецоперации на Украине помимо поправок в закон «О ветеранах» вносились и оперативно принимались – часто одним днем – и другие законы, отмечает собеседник в Госдуме: «Это логично с учетом важности ситуации». Среди них законы об освобождении физлиц от уплаты НДС при покупке золотых слитков, правительственный пакет мер поддержки экономики в условиях антироссийских санкций и т. д.
Как следует из финансово-экономического обоснования к поправкам в закон «О ветеранах», по предварительным оценкам, его принятие потребует дополнительно 5 млрд руб. в 2022 г. Статус будет предоставлен «военнослужащим Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов, а также сотрудникам Росгвардии и иных государственных органов», которые с 24 февраля принимали участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик и на Украине, пояснил Картаполов на заседании 23 марта.
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил распространить действие закона и на собственные подразделения ДНР и ЛНР, а также граждан России, задействованных в боях на стороне «ополчения» этих республик. Картаполов пояснил, что ДНР и ЛНР являются независимыми государствами и российская юрисдикция на них не распространяется. Володин предложил профильным комитетам обобщить предложения и рассмотреть как можно скорее.
«Направление воинских формирований и представителей правоохранительных органов [на спецоперацию] оформляется соответствующими решениями, что является основанием для присвоения статуса ветерана боевых действий, а при получении травмы – инвалида боевых действий», – пояснил «Ведомостям» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Несмотря на то что у ряда жителей ДНР и ЛНР есть российский паспорт, это лица с двойным гражданством, это граждане ДНР и ЛНР, которые проходят службу в органах своих государств, и их присутствие в республиках и на Украине не регламентируется документами [российских ВС и правоохранительных органов]», – отметил Нилов.
По его словам, для предоставления им статуса потребуется специальный закон: «Например, недавно был определен статус для ополченцев, которые защищали Дагестан от экстремистов, террористов в 90-е гг.». По словам источника, близкого к руководству ДНР, большинство военнослужащих народных милиций республики получили за последние годы российское гражданство.
Полный состав льгот определяется законом «О ветеранах», говорит управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин, сейчас в перечень входят льгота (50%) на оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд или проезд по сниженной стоимости на общественном транспорте, освобождение от уплаты налога на имущество на один объект, сниженная налоговая база на землю, единовременная выплата на строительство или покупку жилья. Помимо этого ветераны имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, льготы при поступлении в вуз, ежемесячные выплаты от Пенсионного фонда, бесплатное лечение в санатории и получение лекарств, полное или частичное освобождение от уплаты госпошлин.