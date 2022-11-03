В Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана для добровольцев - участников СВО
В Госдуму внесен законопроект о наделении добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, статусом ветерана боевых действий, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
«Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке.
Над законопроектом работали 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также группа сенаторов, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Согласно тексту документа, добровольцы - участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий. А те из них, кто получил ранения в этот период, смогут претендовать также на статус инвалида боевых действий.
26 октября данную инициативу поддержало правительство РФ. В кабмине отметили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными ВС РФ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 1 ноября в Генштабе сообщили, что в добровольческие отряды записалось более 15 000 россиян.
Еще в марте президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников военной операции на Украине и в Донбассе. Статус ветерана предполагает ряд льгот, в том числе ежемесячные выплаты военнослужащим или их семьям.
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