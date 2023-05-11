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Политика

В Госдуме назвали главные задачи фонда поддержки ветеранов спецоперации

В частности, он поможет в их адаптации к жизни после возвращения
Евгения Дубровина
Владимир Федоренко / РИА Новости

Государственный фонд участников специальной военной операции «Защитники Отечества» сможет обеспечить комплексное сопровождение участников военной операции и членов их семей, а также семей погибших бойцов, считает член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

«Есть масса задач, которые не решаются Социальным фондом (он создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования – «Ведомости»). Это могут быть вопросы переквалификации и переобучения, дальнейшего трудоустройства,  психологической помощи», – заявила она «Ведомостям».

Бессараб подчеркнула, что для решения этих задач предусмотрены не только бюджетные средства, но и добровольные взносы, пожертвования фонду.

Устав Государственного фонда «Защитники Отечества», который был создан по инициативе президента Владимира Путина, утвержден распоряжением правительства 11 мая. Его основной целью станет комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Им будет оказываться помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.

Согласно уставу, ветеранам могут организовать надомный уход и адаптируют жилье, если человек получил инвалидность. Их также обеспечат необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации.

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации

Он также будет оказывать поддержку семьям погибших бойцов

Особенность этого фонда дает возможность использовать не только частные средства, но и государственные. Источником пополнения его имущества являются также государственные ассигнования, отмечает заведующий МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филлипов.

Ветераны могут сталкиваться с различными проблемами, – как психологическими, так и экономическими, им потребуется помощь в адаптации. Гарантии государства не всех могут защитить, например, когда предприятия, с которого бойцы уходили на военную операцию, уже не существует к моменту их возвращения, отметил Филиппов.

«Помощь нужна не только от государственных органов, которые существуют для решения этих проблем, но и в неформальном порядке. Деятельность госорганов регламентирована нормативными актами и может оказываться исключительно в тех формах и порядке, который предписан. Чтобы разрешать нестандартные проблемы, необходима помощь структур, не зарегулированных жестко действующими нормативными актами», – сообщил он «Ведомостям». Возможно, таким инструментом сможет стать госфонд «Защитники Отечества», предположил собеседник.

Президент объявил о создании специального государственного фонда помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших в послании Федеральному собранию 21 февраля. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним.

Структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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