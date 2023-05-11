В Госдуме назвали главные задачи фонда поддержки ветеранов спецоперации

Ветераны могут сталкиваться с различными проблемами, – как психологическими, так и экономическими, им потребуется помощь в адаптации. Гарантии государства не всех могут защитить, например, когда предприятия, с которого бойцы уходили на военную операцию, уже не существует к моменту их возвращения, отметил Филиппов.