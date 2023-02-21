Путин объявил о создании фонда поддержки ветеранов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), в свою очередь, говорил, что сейчас ветераны разделяются на ведомственных, также в эту работу включены органы соцзащиты. «Вопрос в том, что единого органа, который занимался бы всеми ветеранами, нет», – сказал Нилов. По его словам, «очевидно», что сейчас будет много ветеранов боевых действий и инвалидов и единый орган необходим, чтобы «представители и Росгвардии, и МЧС, и Минобороны, и гражданские, у которых возникает такое право, могли бы обратиться в одно окно, понять, какие меры поддержки есть».