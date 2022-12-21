Минобороны централизует работу с ветеранами

Минобороны централизует работу с ветеранамиШойгу анонсировал создание специального федерального агентства
Глава военного ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина анонсировал создание федерального агентства по работе с ветеранами. «Совместно с органами власти организована работа по созданию Федерального агентства по работе с ветеранами. Это позволит централизовать и сделать более эффективной систему социальной защиты военных ветеранов», – приводит его слова пресс-служба Минобороны. Он отметил, что эту инициативу поддержал президент, за что Шойгу выразил ему благодарность.
Член комитета по обороне Госдумы единоросс Виктор Соболев пояснил «Ведомостям», что сейчас проблемами социальной защиты ветеранов занимаются сами силовые ведомства. По мнению депутата, необходимость создания такого агентства обусловлена тем, что был принят закон, который приравнивает к ветеранам боевых действий участников спецоперации, и необходима координация органов исполнительной власти в части предоставления льгот. «Нужна и забота, и координация о детях погибших – целый набор социальных мер, которые будут направлены на поддержку ветеранов и членов их семей», – сказал он.
Идея озвучивалась давно профильным комитетом Госдумы, он поддерживал ветеранские организации, которые обращались с такой просьбой, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Он отметил, что сейчас ветераны разделяются на ведомственных, также в эту работу включены органы соцзащиты. «Вопрос в том, что единого органа, который занимался бы всеми ветеранами, нет», – сказал Нилов. По его словам, «очевидно», что сейчас будет много ветеранов боевых действий и инвалидов, и единый орган необходим, чтобы «представители и Росгвардии, и МЧС, и Минобороны, и гражданские, у которых возникает такое право, могли бы обратиться в одно окно, понять, какие меры поддержки есть».
Сейчас ветераны состоят на учете в ветеранских организациях и ими занимаются местные органы власти, говорит председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»): «Когда человек заканчивает службу в Вооруженных силах, он больше не имеет отношения к Минобороны. Поскольку количества ветеранов, с учетом проведения специальной военной операции, у нас будет больше, то логично и создание Федерального агентства по работе с ветеранами».
Агентство может заниматься самыми разными вопросами — от социальной поддержки до помощи, связанной с реабилитацией, а также помогать устраиваться в мирной жизни, говорит Картаполов: «У нас же будет много ветеранов — и это не только ветераны из тех, кто был на контракте в вооруженных силах. Это будут ветераны из тех, кто был мобилизован, или ветераны из группы «Вагнер». Ими всеми нужно будет заниматься».