Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперацииОн также будет оказывать поддержку семьям погибших бойцов
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей, постановляю... считать целесообразным создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"», – сказано в тексте указа.
Согласно документу, председателем наблюдательного совета фонда назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем фонда – президент компании «Колмар», супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева. Она же назначена на должность председателя правления фонда.
Уточняется, что деятельность фонда направлена на оказание помощи и поддержки:
ветеранам боевых действий, которые принимали участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 г., а также в Херсонской и Запорожской областях с 30 сентября 2022 г.;
участникам боевых действий в Донбассе в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 г.;
членам семей, родственники которых погибли при выполнении боевых задач в указанных районах или вследствие тяжелого ранения.
Этим указом Путин также поручил правительству выделить средства на обучение социальных координаторов фонда, в течение двух месяцев определить имущество, которое будет передано фонду, обеспечить размещение фонда в Москве, а также утвердить устав, состав правления и состав экспертного совета фонда в течение месяца и др. До 1 апреля 2024 г. правительство должно будет представить предложения «по уточнению основных целей фонда и расширению направлений его деятельности».
Семьям участников боевых действий необходима различная поддержка – начиная от помощи по реабилитации, абилитации, приобретению необходимых технических средств реабилитации – до помощи в трудоустройстве в особых ситуациях, подчеркивает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Многие льготы уже предусмотрены действующим законодательством – как на федеральном, так и на региональном уровне, но сейчас речь идет о том, чтобы они были доступны на всей территории России, так как не все субъекты Федерации имеют равные финансовые возможности, отметила она.
«Прежде всего — это потребности семьи, которые возникают в тяжелых обстоятельствах, может быть, при финансовой нестабильности. Думаю, паспорт семьи военнослужащего, который планируется делать для обеспечения всем необходимым, позволит решить все задачи», – сказала Бессараб «Ведомостям».
Создание фонда поддержки участников спецоперации позволит помогать им не только морально, но и материально, отмечает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Люди, которые выполняют задачи в интересах государства, и их семьи, «не должны быть оставлены за бортом истории», заявил он «Ведомостям».
«Мы должны сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. Если нет образования, надо, чтобы они получали образование. Если не трудоустроены, надо трудоустроить. Если были ранены, необходимо лечение, протезирование, чтобы восстановили свое здоровье. А для тех, кто погиб, должен быть проведен комплекс мероприятий по увековечению их памяти, по поддержке членов их семей. Это большая работа», – сказал Красов.
По его мнению, фонд будет выполнять в том числе и координирующую роль – чтобы «через одно-два рукопожатия» доносить до президента проблемные вопросы участников спецоперации и их семей. «Этот механизм должен быть хорошо смазан и хорошо работать, как часы», – отметил депутат. По словам Красова, Кириенко «как никто» сможет проконтролировать выполнение всех возложенных [на фонд] обязанностей.
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент объявил о создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших. Фонд займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.
Путин тогда особенно подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По его словам, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним. Структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г.