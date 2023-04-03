Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации

«Мы должны сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. Если нет образования, надо, чтобы они получали образование. Если не трудоустроены, надо трудоустроить. Если были ранены, необходимо лечение, протезирование, чтобы восстановили свое здоровье. А для тех, кто погиб, должен быть проведен комплекс мероприятий по увековечению их памяти, по поддержке членов их семей. Это большая работа», – сказал Красов.