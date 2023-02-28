Участники боевых действий в Донбассе с 2014 года получат статус ветеранов

Что еще внесли для помощи ветеранам Донбасса

Парламентская рабочая группа по вопросам спецоперации также внесла в Госдуму законопроект о бесплатной юридической помощи для участников и ветеранов спецоперации. «Сейчас все правовые вопросы (оформление социальных льгот, статуса добровольца и т. д.) бойцам приходится решать самим, у частных юристов и за свой счет. Порой это стоит ощутимо. Более того, на этом фоне активизировались мошенники, которые под видом юристов и под предлогом «ускорения процедуры» берут деньги и исчезают, не оказав услугу. Наша инициатива снимет финансовое бремя по таким вопросам с ребят и защитит их от аферистов», – написал в своем Telegram-канале Андрей Турчак. По его словам, оба законопроекта отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам спецоперации, направленном президенту.