Участники боевых действий в Донбассе с 2014 года получат статус ветеранов

Участники боевых действий в Донбассе с 2014 года получат статус ветерановВ Госдуме предупреждают, что их будет крайне сложно идентифицировать
Члены парламентской рабочей группы по вопросам специальной военной операции, в которую входят депутаты и сенаторы, внесли в Госдуму законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с 12 мая 2014 г. Поправки в закон «О ветеранах» разработаны на основании поручения президента РФ Владимира Путина от 2 января 2023 г. о поддержке установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для ополченцев Донбасса, говорится в пояснительной записке.
23 февраля Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий России будет распространен на ополченцев Донбасса. С соответствующей просьбой к нему обратился Герой России, участник спецоперации Роман Черемухин, который заявил, что знает множество военнослужащих, которые начиная с 2014 г. служили в ополчении ДНР и ЛНР и уволились из вооруженных сил по ранению. Как правило, это происходило до присоединения регионов Донбасса к России.
Сейчас закон «О ветеранах» предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим и добровольцам, принимающим участие в спецоперации, а также лицам, направлявшимся для обеспечения выполнения задач в ходе спецоперации. При этом речь идет только о гражданах, принимающих участие в боевых действиях с 24 февраля 2022 г. Но в боевых действиях принимали и другие люди, многие из них получили ранения и другие увечья, за проявленные мужество и отвагу они отмечены наградами органов государственной власти ДНР и ЛНР.
Что еще внесли для помощи ветеранам Донбасса
Парламентская рабочая группа по вопросам спецоперации также внесла в Госдуму законопроект о бесплатной юридической помощи для участников и ветеранов спецоперации. «Сейчас все правовые вопросы (оформление социальных льгот, статуса добровольца и т. д.) бойцам приходится решать самим, у частных юристов и за свой счет. Порой это стоит ощутимо. Более того, на этом фоне активизировались мошенники, которые под видом юристов и под предлогом «ускорения процедуры» берут деньги и исчезают, не оказав услугу. Наша инициатива снимет финансовое бремя по таким вопросам с ребят и защитит их от аферистов», – написал в своем Telegram-канале Андрей Турчак. По его словам, оба законопроекта отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам спецоперации, направленном президенту.
Информации о точном количестве ополченцев, которые могут получить статус ветерана боевых действий, на данный момент нет.
Первый замглавы фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин сообщил «Ведомостям», что соответствующий учет «ведется в самих республиках». «Частично эта работа, насколько я знаю, уже проведена для того, чтобы всех выявить, кто принимал участие в боевых действиях, и наделить таким статусом», – пояснил депутат. В свою очередь правительство РФ должно будет принять постановление о порядке выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца.
Председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД) депутат Госдумы Александр Бородай сообщил «Ведомостям», что идентификация участников боевых действий – главная проблема, с которой предстоит столкнуться при исполнении будущего закона. «Мы до сих пор хоронили сотни людей под позывными. Как сейчас установить, кто эти Крот, Енот, Дед, Лысый и т. д. У них остались семьи у многих», – пояснил он. По словам Бородая, армейские корпуса ДНР и ЛНР, на которые скорее всего будут ссылаться республиканские власти при определении ветеранов, появились только во второй половине 2015 г., после подписания минских соглашений и перехода боевых действий в «вялотекущую фазу». Соответственно, эти списки «неадекватные».
Поэтому тех, кто принимал участие в реальной фазе боевых действий, идентифицировать очень сложно, добавил депутат. «Подразделения тогда были очень разношерстные, и боевые действия не вело Российское государство, а вела формирующаяся власть ДНР и ЛНР», – отметил он. Кроме того, по словам главы СДД, «люди по-разному себя очень вели: кто-то воевал, а кто-то совершал различного рода действия, которые можно назвать криминальными». СДД имеет свою картотеку, на начало спецоперации в ней числилось 16 000 человек, но сейчас их значительно больше, уточнил Бородай.