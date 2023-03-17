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Минтруд: центры поддержки семей участников СВО созданы во всех регионах России

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Во всех регионах России были сформированы центры поддержки семей участников военной спецоперации на Украине, сообщила первый замминистра труда РФ Ольга Баталина.

«По поручению президента сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции», – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, теперь женщины с детьми и беременные, чьи мужья участвуют в СВО, находятся на плотном персональном сопровождении.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших. Фонд займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д. В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство начало работу по его формированию.

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Прошлой осенью Путин во время встречи с матерями военнослужащих назвал всех участников военной операции на Украине героями и добавил, что лично общался по телефону с участниками СВО и узнавал информацию у них. Глава государства также отметил тогда, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях.

8 декабря 2022 г. в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России Путин заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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