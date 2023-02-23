Путин рассказал о фонде поддержки семей погибших участников СВО
Фонд по поддержке семей погибших участников специальной военной операции и ветеранов будет подчинен правительству, заявил в ходе общения с ветеранами в Александровском саду президент РФ Владимир Путин.
«Это должна быть такая мощная, хорошая структура, но самое главное – я об этом сказал, что за каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник», – сказал президент.
23 февраля – в День защитника Отечества – Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. Глава государства принял участие в церемонии вместе с ветеранами боевых действий.
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших. Фонд займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.
Работа фонда должна быть открытой и простой, заявил Путин: «Без казенщины и бюрократии». По его словам, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который «будет в режиме реального времени» работать с ветеранами. Структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г.
Поручение организовать работу Путин дал правительству и комиссии Госсовета по соцполитике. Также он призвал участвовать в этой работе губернаторов. При этом организация работы нового фонда, который консолидирует усилия по работе с ветеранами и членами их семей, не снимает обязанностей по соцподдержке, которые взяли на себя другие органы власти, в том числе региональные.