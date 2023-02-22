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Мишустин поручил в короткие сроки создать фонд поддержки ветеранов СВО

Ведомости

Специальный фонд для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов спецоперации должен быть создан в короткие сроки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«В короткие сроки следует сделать все, чтобы заработал специальный фонд, который окажет адресную, персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Его отделения должны быть открыты в каждом регионе страны до конца текущего года», – заявил он, передает пресс-служба кабмина.

Мишустин подчеркнул, что такую задачу перед правительством поставил президент. Премьер-министр попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать этот вопрос на контроле.

Накануне – 21 февраля – в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших. Он займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.

Работа фонда должна быть открытой и простой, заявил Путин: «Без казенщины и бюрократии». По его словам, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который «будет в режиме реального времени» работать с ветеранами. Структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г.

Поручение организовать работу Путин дал правительству и комиссии Госсовета по соцполитике. Также он призвал участвовать в этой работе губернаторов. При этом организация работы нового фонда, который консолидирует усилия по работе с ветеранами и членами их семей, не снимает обязанности по соцподдержке, которые взяли на себя другие органы власти, в том числе региональные.

Ранее по теме: Путин объявил о создании фонда поддержки ветеранов
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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