Мишустин поручил в короткие сроки создать фонд поддержки ветеранов СВО

Поручение организовать работу Путин дал правительству и комиссии Госсовета по соцполитике. Также он призвал участвовать в этой работе губернаторов. При этом организация работы нового фонда, который консолидирует усилия по работе с ветеранами и членами их семей, не снимает обязанности по соцподдержке, которые взяли на себя другие органы власти, в том числе региональные.