В Госдуме рассказали о внедрении паспорта семьи мобилизованного

Губернатор рассказал, что в его регионе для помощи семьям мобилизованных «сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать». «Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», – ответил Путин.