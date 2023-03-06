В Госдуме рассказали о внедрении паспорта семьи мобилизованного

В Госдуме рассказали о внедрении паспорта семьи мобилизованногоПрезидент предложил учесть практику Курганской области
Президент России Владимир Путин предложил тиражировать идею паспорта каждой семьи мобилизованного, в котором бы учитывались все ее нужды, на всю Россию. Об этом он заявил 6 марта во время разговора с главой Курганской области Вадимом Шумковым по видеосвязи.
Губернатор рассказал, что в его регионе для помощи семьям мобилизованных «сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать». «Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», – ответил Путин.
С начала частичной мобилизации в Курганской области было принято решение «создать систему взаимодействия всех ветвей власти», сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков.
«Начинается это со следующего: условный район, округ Курганской области, призвали оттуда человека. В обязанности главы округа, депутатского корпуса входит проверить состояние семьи – количество детей, условия проживания. Есть ли там вода, канализация, свет, отопление? Далее выясняем, каково финансовое состояние этой семьи. По всем критериям принимается решение взять каждую семью в том или ином русле для поддержки, – сказал он.
На основании этих критериев строится паспорт семьи мобилизованного, и у них есть прямой контакт с социальными службами, утверждает Ильтяков. «Все направлено на то, чтобы человек не оставался вне социума», – заявил он.
На федеральном уровне в паспорт семьи мобилизованного могут быть включены бытовые вопросы, организация обучения, переподготовки, предоставление социального контракта для открытия собственного дела, вопрос помощи при поступлении в учебные заведения детей мобилизованных, а также помощи в организации лечения, сообщил «Ведомостям» зампред фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
«Затем лица, которые закреплены, чтобы работать с семьями мобилизованных, могли бы составить план поэтапного решения всех существующих проблем. Они должны появиться, поскольку об этом говорил президент в своем послании Федеральному собранию (речь о создании специального государственного фонда помощи ветеранам военной спецоперации и семьям погибших – «Ведомости»)», – объяснил он.
Как считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, кураторство над семьями мобилизованных возьмут на себя работники социальных служб. «Задача – обеспечить семьи мобилизованных от самых бытовых мелочей до вопросов санаторно-курортного лечения, реабилитации, предоставлять меры социальной поддержки на региональной и федеральном уровнях. Такой паспорт будет давать этот перечень социальных гарантий», – пояснила она.
По словам Бессараб, в каждом регионе сейчас действует свой перечень социальных гарантий для таких семей – «от газификации до зубопротезирования, бесплатного проезда на транспорте». Помимо этих мер, отметила депутат, есть также и общегосударственные. «Сегодня социальный фонд предоставляет меры социальных гарантий на основе единой государственной системы информационного обеспечения. Она уже работает. Те, меры поддержки, которые предусмотрены для ветеранов боевых действий, они распространяются на мобилизованных граждан, на членов их семей», – сказала она.
Бессараб объяснила, что задачей паспорта может стать объединение всех полагающихся семье мобилизованного мер социальной поддержки.
Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию РФ 21 февраля сообщил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что подразделения фонда должны появиться во всех российских регионах уже в 2023 г. Работы по формированию такой структуры начались, заявил 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин.