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Главная / Экономика /

Правительство предлагает отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство предлагает отменить таможенный сбор в отношении товаров интернет-торговли. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

«Касательно вашего вопроса по таможенным сборам 100 руб. за посылку. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас скорее всего ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где соответственно таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли», – сказал он (цитата по ТАСС).

Сазанов отметил, что данная мера позволит избежать взимания таможенного сбора вместе с НДС. Данные поправки включены во второе чтение законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс России.

29 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП.

В тот же день министр финансов РФ Антон Силуанов назвал обеление экономики главной задачей нового бюджета. Он отметил, что ко второму чтению будут рассматриваться предложения депутатов и правительства по распределению ресурсов, а также будут распределены ассигнования по регионам и ряду программ, заключил вице-премьер.

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