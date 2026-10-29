Правительство предлагает отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли

«Касательно вашего вопроса по таможенным сборам 100 руб. за посылку. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас скорее всего ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где соответственно таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли», – сказал он (цитата по ТАСС).