Правительство предлагает отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
Правительство предлагает отменить таможенный сбор в отношении товаров интернет-торговли. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.
«Касательно вашего вопроса по таможенным сборам 100 руб. за посылку. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас скорее всего ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где соответственно таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сазанов отметил, что данная мера позволит избежать взимания таможенного сбора вместе с НДС. Данные поправки включены во второе чтение законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс России.
29 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП.
В тот же день министр финансов РФ Антон Силуанов назвал обеление экономики главной задачей нового бюджета. Он отметил, что ко второму чтению будут рассматриваться предложения депутатов и правительства по распределению ресурсов, а также будут распределены ассигнования по регионам и ряду программ, заключил вице-премьер.