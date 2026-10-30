Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,201+1,43%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 496,26-1,2%RTSI974,73-0,97%RGBI112,29-0,2%RGBITR777,46-0,15%
Главная / Общество /

Что тревожило россиян в III квартале 2026 года

Локальные истории стали вызывать больше беспокойства, чем угрозы Запада России
Александр Тихонов
Отмена концертов Канье Уэста стала самой обсуждаемой темой в сфере шоу-бизнеса в истории исследований КРОС
Отмена концертов Канье Уэста стала самой обсуждаемой темой в сфере шоу-бизнеса в истории исследований КРОС / EPA / ТАСС

Отмена концертов американского рэпера Канье Уэста (также известен как Йе) в Санкт-Петербурге вышла на 1-е место в топ-3 по индексу приживаемости (оценка активности обсуждения темы в соцсетях по сравнению с присутствием в СМИ) в национальном индексе тревожностей, подготовленном Компанией развития общественных связей (КРОС). «Ведомости» изучили исследование.

Выступления Уэста были анонсированы 17 августа. Рэпер должен был выступить 10 и 11 октября на «Газпром арене». На шоу было продано свыше 100 000 билетов, но 30 сентября агентство Say Agency, занимавшееся организацией концертов, сообщило, что они не состоятся. В суды Санкт-Петербурга поданы десятки исков к организаторам концертов. Сами организаторы заявляли, что намерены вернуть зрителям деньги за билеты.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её