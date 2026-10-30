Что тревожило россиян в III квартале 2026 года

Выступления Уэста были анонсированы 17 августа. Рэпер должен был выступить 10 и 11 октября на «Газпром арене». На шоу было продано свыше 100 000 билетов, но 30 сентября агентство Say Agency, занимавшееся организацией концертов, сообщило, что они не состоятся. В суды Санкт-Петербурга поданы десятки исков к организаторам концертов. Сами организаторы заявляли, что намерены вернуть зрителям деньги за билеты.