Что тревожило россиян в III квартале 2026 года

Что тревожило россиян в III квартале 2026 годаЛокальные истории стали вызывать больше беспокойства, чем угрозы Запада России
Отмена концертов американского рэпера Канье Уэста (также известен как Йе) в Санкт-Петербурге вышла на 1-е место в топ-3 по индексу приживаемости (оценка активности обсуждения темы в соцсетях по сравнению с присутствием в СМИ) в национальном индексе тревожностей, подготовленном Компанией развития общественных связей (КРОС). «Ведомости» изучили исследование.
Выступления Уэста были анонсированы 17 августа. Рэпер должен был выступить 10 и 11 октября на «Газпром арене». На шоу было продано свыше 100 000 билетов, но 30 сентября агентство Say Agency, занимавшееся организацией концертов, сообщило, что они не состоятся. В суды Санкт-Петербурга поданы десятки исков к организаторам концертов. Сами организаторы заявляли, что намерены вернуть зрителям деньги за билеты.